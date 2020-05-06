سائرون تحذر الكاظمي من “خطأ” وقع به عبد المهدي في جلسة منح الثقة

2020/05/06 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى تقديم كابينته الوزارية بسلة في جلسة منح الثقة، لمنع تكرار تجربة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وقال الشمري لـ /المعلومة/ إن “تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحاجة إلى تنصل القوى السياسية عن مصالحها الوزارية “، محذرا رئيس الوزراء […]

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