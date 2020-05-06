بريطانيا على اعتاب “أكبر انهيار اقتصادي على الاطلاق”،،تراجع تأريخي في قطاع الانشاءات

2020/05/06 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تقلصت صناعة البناء في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقدين في أبريل / نيسان ، حيث أدى الإغلاق التامبسبب انتشار فيروس كورونا إلى توقف المشاريع.وانخفض مقياس نشاط الاعمال الانشائية إلى 8.2 الشهر الماضي بعدما كان 39.3 في مارس/ آذار، وهو أدنى مستوى منذ جمع البيانات لأول مرة في […]

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