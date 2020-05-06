القوات الأمنية تدك مضافات داعش بقذائف الهاون في سامراء

2020/05/06 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قصفت القوات الامنية ، اليوم الاربعاء ، سبع مضافات تابعة لتنظيم داعش الارهابي بقذائف الهاون شمال سامراء.وذكرت قيادة قاطع عمليات سامراء في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “معلومات استخبارية وردت إلى قيادة القاطع بوجود سبع مضافات يتواجد فيها عناصر من تنظيم داعش الارهابي في منطقتي حويجة ام جريش و هلال […]

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