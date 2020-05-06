مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال 4 من المتورطين بحادثة استهداف موكب قيادي في الحشد العشائري

2020/05/06 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الانبار اليوم ، اليوم الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 4 من المتورطين بعملية استهداف موكب قيادي في الحشد العشائري غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز” ،ان ” قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع استخبارات الجزيرة وبالتعاون […]

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