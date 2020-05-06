محامو بابل يطالبون باستثنائهم من نظام

2020/05/06 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب محامو محافظة بابل، اليوم الأربعاء، باستثنائهم من نظام سير العجلات بحسب أرقام لوحاتها "الزوجي والفردي"، مبررين ذلك بأن عملهم يتطلب التواجد اليوميّ في المحاكم.وطالبت هيئة انتداب بابل في نقابة المحامين بكتاب موجه إلى محافظ بابل، اطلعت "كلكامش برس" على نسخة منه، وجاء فيه "بما إن عمل المحامين بشكل يومي ومستمر في كافة المحاكم في محافظة بابل وفي كل الأوقات، نطلب استثناء الزملاء والزميلات محاميّ بابل من قرار الفردي والزوجي وذلك بغية تحقيق المصلحة العامة وانسجاماً مع احكام قانون المحاماة".

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