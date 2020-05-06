رئيس الاستخبارات الصهيونية السابق: ايران تتمتع بالقوة والمرونة ولاتصدقوا مغادرتها لسوريا

2020/05/06 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس الاستخبارات في الجيش الصهيوني عاموس يادلين ، الاربعاء، ان ايران لن تغادر سوريا على الرغم من بعض التقارير من جهات رسمية صهيونية تشير الى عكس ذلك.ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن يالدين قوله إن ” الايرانيين لن يغادروا سوريا وانا لااهتم بما يقال […]

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