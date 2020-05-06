مرشحة وزارة العمل بحكومة الكاظمي تنفي وجود عقوبات قانونية بحقها

2020/05/06 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… نفت المرشحة لاشغال منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة رئيس الوزراء المكل مصطفى الكاظمي عبير مهدي الجلبي ماورد عن النائبة ماجدة التميمي بوجود عقوبات قانونية صدرت بحقها خلال حادثة حريق دار تاهيلالمشردات الكائن في الاعظمية بتاريخ-1-2019″.وقالت الجلبي قي بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم ننفي ماورد عن النائبة ماجدة التميمي بوجود عقوباتقانونية صدرت بحقنا […]

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