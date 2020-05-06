2020/05/06 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشف علماء فلك في السماء الجنوبية أقرب ثقب أسود للارض حتى الآن.ويبتعد الثقب الأسود -الذي يوصف بغول الجاذبية غير المرئي- عن الأرض مسافة نحو ألف سنة ضوئية فقط، ويدور مع نجمين في نظام ثلاثي.ويمكن رؤية النجمين المرافقين بالفعل بالعين المجردة -لكن فقط من نصف الكرة الجنوبي، حسبما ذكر المكتشفون تحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن اكتشاف أقرب ثقب أسود للأرض.. “غول الجاذبية” ليس بعيدًا!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن اكتشاف أقرب ثقب أسود للأرض.. “غول الجاذبية” ليس بعيدًا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).