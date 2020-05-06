أسهل اختبار لفحص “كورونا” في المنزل!

2020/05/06 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن علماء أمريكيون، تطوير وتجهيز ما وصفوه بأنه أسهل اختبار لفحص الإصابة بفيروس “كورونا” وهو عبارة عن أداة لها علاقة بالجينات.ويمكن للاختبار المصمم حديثًا الكشف عن كميات ضئيلة من الفيروس، إما عن طريق مسحة الأنف أو عينة البصق، وذلك في المنزل وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ومن جانبه، قال الدكتور فينغ زانغ المشرف على […]

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