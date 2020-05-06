مراسل “العهد نيوز”: حريق في كربلاء يودي بحياة شخص واصابة اخر

2020/05/06 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء افاد مراسل “العهد نيوز” في كربلاء، اليوم الاربعاء، عن وفاة شاب سقط من اعلى بناية بعد نشوب حريق فيها في محاقظة كربلاء.وقال مراسلنا ، ” ان حريقا اندلع في مبنى مجمع الفهد اخوان في كربلاء وادى الحريق لسقوط شخصين من اعلى المبنى بعد توهج النيران”.واضاف الى ” وفاة احدهم ويدعى […]

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