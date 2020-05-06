زيدان والونان يبحثان التعاون المشترك لنشر الثقافة القانونية

2020/05/06 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، التعاون المشترك.

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