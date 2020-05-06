السعودية: 1687إصابة جديدة وشفاء 6773 حالة خلال 24 ساعة

2020/05/06 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، تسجيل 1352 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 6773.وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 20% من الإناث، بينما 80% من الذكور، ويرتفع إجمالي حالات الإصابة […]

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