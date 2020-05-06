بالوثائق: التربية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي والتمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/05/06 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء (06 أيار 2020)، جدول الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في المحافظات كافة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن"موعد الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2019 - 2020 للمراحل الدراسية كافة سيكون في2020/1/6 وتنتهي يوم الاحد المصادف 2020/1/14 ".

واشار إلى أنه "في حال مصادفة عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه، على ان يبدأ الامتحان في الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

توقعت دراسة جديدة نشرت الأربعاء إصابة الملايين بمرض السل على مدى السنوات المقبلة، نتيجة إجراءات الإغلاق العالمية الرامية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها منظمة "شراكة دحر السل" أن ما يصل إل

بغداد اليوم- ديالى

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء 6 آيار 2020، بأن رفض الفلاحين إعطاء إتاوات لتنظيم داعش، دفع الاخير الى الضلوع ببعض حرائق الحنطة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحرائق الأخيرة لحقول الحنطة في ديالى، بعضه

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