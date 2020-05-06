2020/05/06 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة علمية في التحولات الوراثية لعينات أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، أن المرض تفشى وان...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دراسة تكشف عن تاريخ انتشار فيروس كورونا عبر تحولاته الوراثية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دراسة تكشف عن تاريخ انتشار فيروس كورونا عبر تحولاته الوراثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).