ميركل توافق على استئناف الدوري الالماني

2020/05/06 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأفادت تقارير صحفية ألمانية، أن الدوري الألماني للدرجة الأولى، سيعود بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر أيار الجاري، بعد موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وتوقف الدوري الألماني مثلما توقفت كرة القدم في معظم أنحاء العالم، منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن “أنجيلا ميركل قررت الاستسلام، وأعطت الضوء […]

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