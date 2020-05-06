الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون ممكنا العودة إلى العمل مثلما كان عليه

2020/05/06 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

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