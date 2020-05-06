وفاة واصابة 3 اشخاص جراء العواصف والامطار في محافظتين عراقيتين

2020/05/06 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في دائر الطب العدلي في محافظة كركوك يوم الاربعاء بوفاة طفل جراء العواصف والامطار الشديدة التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات وفارق الحياة في حي "العمل الشعبي" جنوبي كركوك بعد سقوط صفيحة من حديد عليه بسبب العواصف والامطار القوية.

واصيب طفل عمره اربع سنوات جراء سقوطه من سطح المنزل في حي "الحسابات" وسط كركوك، بحسب مصدر امني.

وفي حادث اخر افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاربعاء بغرق شاب يبلغ من العمر 17 عاما في نهر ديالى لاسباب لازالت غامضة.

وقال المصدر لشفق نيوز" ان حادثة الغرق وقعت في منطقة "جسر الجورجية" في اطراف بعقوبة الشمالية مبينا ان فرق الغواصين والاجهزة المختصة تواصل البحث عن الجثة في نهر ديالى".

وتعاني ديالى من شحة وجود المسابح ما يدفع الاف الى السباحة بالانهر والجداول النهرية رغم خطورتها الصحية وغرق العشرات سنويا

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