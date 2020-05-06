ابنة صدام حسين تتوعد.. وصورة سيارة فيراري تثير تساؤلات

2020/05/06 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عادت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة لتهدد عبر تويتر بملاحقة كل الأشخاص الذين استحوذوا على الممتلكات الشخصية لعائلتها بعد عام 2003.وكتبت رغد صدام حسين في تغريدة قبل يومين: “سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها”، في إشارة لصورة سيارة رياضية من نوع […]

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