شاهد السير الذاتية لمرشحي حكومة مصطفى الكاظمي

2020/05/06 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قناة العالم على السير الذاتية لمرشحي كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلق مصطفى الكاظمي والمقرر التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب مساء اليوم الارب...

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