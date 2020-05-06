نفط برنت ينزل الى دون الـ 30 دولارا للبرميل

2020/05/06 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاهلت أسعار النفط البيانات الإيجابية الصادرة اليوم من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي تفيد بتراجع المخزون عن التوقعات.عند الساعة 18:28 بتوقيت السعودية، سجل النفط الخام الأمريكي هبوطًا لـ 23.21 دولار للبرميل بنسبة هبوط 5.58%، بينما نفط برنت، خام القياس العالمي، فتراجع أسفل 30 دولار للبرميل وصولًا لـ 5.97%، لسعر 29.11 دولار للبرميل.[…]

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