بالوثائق.. استقالة مسؤولين من اتحاد الملاكمة

2020/05/06 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر مسؤولين في الاتحاد المركزي للسباحة تقديم استقالتهما من الاتحاد دون ذكر المزيد من التفاصيل.وقدم الامين المالي ايلاف ربيع التميمي وامير جاسم مستشار رئيس الاتحاد، استقالتهما من العمل في الاتحاد لأسباب وصفوها بالخاصة.انتهى/ 25 ل

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