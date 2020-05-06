2020/05/06 | 19:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد برلمان اقليم كوردستان غدا الخميس في الساعة الواحدة ظهرا جلسة للتصويت على رفع الحصانة عن اربعة من اعضائه.

و وفق جدول اعمال جلسة الغد الذي يحمل تواقيع اعضاء هيئة رئاسة البرلمان وهم كل من رئيس البرلمان ريواس فائق، ونائبيها هيمن هورامي، ومنى قهوجي فإن الفقرة الاولى ستتضمن التصويت على رفع الحصانة عن الاعضاء (اوميد عبد الرحمن حسن، وعلي حمه صالح، وشيرين أمين عبد الغفور، وسوران عمر سعيد).

وكان برلمان الاقليم قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسة شهدت استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وزير التربية ناقش فيها خطة الوزارتين "بشأن كيفية التعامل مع وباء كورونا وتأثيرها على عملية التربية والتعليم للعام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان اقليم كوردستان يلتئم غدا لرفع الحصانة عن عدد من اعضائه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان اقليم كوردستان يلتئم غدا لرفع الحصانة عن عدد من اعضائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).