وصول مساعدات طبية ألمانية

2020/05/06 | 19:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم الأربعاء، وصول شاحنتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا من الوكالة الألمانية الاتحادية للاغاثة، وفيما بينت ان هذه التبرعات جاءت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمركز المشترك لمواجهة الوباء، وصفت هذه المساعدات بانها إضافة نوعية لمواجهة الوباء.

وقال معاون المدير العام للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لشؤون الخزن سعد المفرجي في بيان ورد لشفق نيوز إن "وزارتنا تنظر بعين الرضا والامتنان لجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء / المركز المشترك JCMC والمتضمنة توفير مساعدات الحماية الشخصية والتي تستخدم لتقليل والحد من انتشار فايروس كورونا".

وأضاف المفرجي أن "المركز المشترك نظم JCMC مساهمة الوكالة الألمانية الاتحادية THW حيث وصلت اليوم الأربعاء الى مخازن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية/ قسم توزيع المستلزمات الطبية في الدباش شاحنتين تحتوي مواد وقاية شخصية من الوكالة الألمانية الاتحادية للإغاثة THW وبحضور المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر وحيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وتابع المفرجي ان "هذا التجهيز اضافة نوعية لمواد الحماية الشخصية التي سبق "لكيماديا" ان قامت باستيرادها من قبل دائرة الأمور الفنية وسيتم الشروع بتنفيذ توزيعها خلال الاسبوع القادم وحسب حصص الدوائر الصحية".

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