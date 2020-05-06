بسبب الارتهان لسياسات تركيا انشقاقات كبيرة ضمن فصيل “السلطان مراد”

2020/05/06 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدن وبلدات الشمال السوري مؤخراً العديد من حالات الانشقاق لألوية مقاتلة ضمن فصيل #السلطان_مراد، وذلك احتجاجاً على ارتهان قيادات الفصيل لأوامر #أنقرة وتوريط تركيا لآلاف العناصر السوريين في الحرب الليبية.وزاد حجم الانشقاقات عن…

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