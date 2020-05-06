2020/05/06 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاربعاء، عن تبنى منظمة اممية لمشروع اعادة اعمار وتأهيل مدرستين متضررتين جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” منظمة الامم المتحدة الإنمائي(UNDP) تبنت مشروع اعادة اعمار وتأهيل مدرستين متضررتين بنسب كبيرة جراء العمليات الارهابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم لـ” العهد نيوز” منظمة اممية تتبنى اعادة اعمار مدرستين متضررتين غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام القائم لـ” العهد نيوز” منظمة اممية تتبنى اعادة اعمار مدرستين متضررتين غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).