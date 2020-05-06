2020/05/06 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل..طالب النائب عن محافظة بابل، ثامر ذيبان، الأربعاء، بضرورة تعزيز قطعات القوات الامنية والحشد الشعبي في منطقة جرف النصر للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة.وقال ذيبان لـ /المعلومة/ إن “تحركات داعش الارهابي في منطقة جرف النصر والتي تظهر بين فترة واخرى تحتاج الى تعزيز القطعات العسكرية للقوات الامنية والحشد الشعبي بقوات اضافية للقضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: القطعات العسكرية في جرف النصر غير كافية لملاحقة داعش ويجب تعزيزها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: القطعات العسكرية في جرف النصر غير كافية لملاحقة داعش ويجب تعزيزها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).