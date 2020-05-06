عقود النفط تهبط 5% مع زيادة المخزونات الأميركية

2020/05/06 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..زادت العقود الآجلة لخامي برنت والنفط الأميركي، من خسائرها مع هبوط الخامين بنسبة 5% بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين.وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار لتصل إلى 532.2 مليون […]

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