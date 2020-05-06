الصحة العالمية : كورونا سيتراجع تدريجياً بشرط الغاء القيود على مراحل

2020/05/06 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الاربعاء ، أن فيروس كورونا ، سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الفيروس.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن " فيروس كورونا سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي".وشدد غيبريسوس على أن "خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل".وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إننا لن نتمكن من وقف فيروس كورونا قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيه".وأشار إلى أن "الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا"، مضيفا: "هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من فيروس كورونا".ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا ، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا ، في 30 كانون الثاني، حالة طارئة على المستوى الدولي.وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.7 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 260 ألف وفاة و1.26 مليون حالة شفاء.

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