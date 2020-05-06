الحكومة الالمانية تمنح الضوء الاخضر لعودة

2020/05/06 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةمنحت الحكومة الألمانية ، اليوم الاربعاء ، الضوء الأخضر لرابطة كرة القدم من أجل استئناف مسابقتي البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية خلال الفترة المقبلة.وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيكر"، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وافقت على استئناف الموسم الحالي في النصف الثاني من شهر ايار الجاري.وأعلنت المستشارة الألمانية عن قرارها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، لتتيح الفرصة للرابطة لتحديد الموعد النهائي لاستكمال الموسم.وبات موعد عودة المسابقات المحلية في يد رابطة كرة القدم الألمانية، التي دعت الأندية إلى اجتماع غدًا الخميس، من أجل الاستقرار على الموعد المحدد.ومن المتوقع أن تعلن الرابطة غدًا مواعيد كافة المباريات المتبقية من الموسم، سواء بالبوندسليغا أو كأس ألمانيا أو منافسات الدرجة الثانية.وتشير عدة تقارير إلى إمكانية استئناف المسابقات المحلية، بداية من يوم 16 أو 22 ايار الجاري خلف الأبواب المغلقة.

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