علماء يكتشفون 200 طفرة جينية في فيروس كورونا

2020/05/06 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة “لندن كوليدج” البريطانية عن وجود 198 تغييرًا جينيا في “كوفيد – 2ِِ” الذي أدى إلى ظهور “كوفيد -19”.ووفقا للدراسة التي أجريت على 7500 شخصا، ونشرت في المجلة العلمية “اينفكشن، إيولوشن، جينيتيكس” العلمية: “من خلال التركيز على الطفرات التي حدثت عدة مرات، وجد العلماء 198 […]

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