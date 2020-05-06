بعد تسجيل 24 اصابة بكورونا اليوم.. صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/06 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

مدير صحة الرصافة: تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا ٣ منهم نتيجة الرصد الوبائي و١٢ منهم ملامسين لحالة موجبة وندعوا لعدم الاستهانة بإجراءات الوقاية .

#اعلام_صحة_الرصافةاعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا ثلاثة حالات شخصت من خلال الرصد الوبائي و١٢ حالة منهم ملامسين لحالة موجبة مستضافين في احدى اماكن الحجر الصحي تم تشخيصهم مختبريا ليرتفع العدد التراكمي الى 445 اصابة، داعيا الى عدم الاستهانة بالإجراءات الوقائية ومحاسبة من يخالفها او يكسر اوقات الحظر الصحي.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالاتي:.

• الاصابات الثلاث الاولى شخصت ضمن حملات المسح الميداني لقطاع الشعب1- امرأة بعمر 53 سنة من الشعب محلة 3572- امرأة بعمر 38 سنة من الشعب محلة 3573- امرأة بعمر 57 سنة من الشعب محلة 357• الحالات الخمسة من الرابعة الى الحالة الثامنة هم من عائلة واحدة مستضافين بأحد اماكن الحجر الصحي تم تشخيصهم مختبريا .4- امرأة بعمر 36 سنة من البلديات محلة 7345- رجل بعمر 32 سنة من البلديات محلة 7346- فتاة بعمر 19 سنة من البلديات محلة 7347- طفل بعمر 9 سنوات من البلديات محلة 7348- امرأة بعمر 20 سنة من البلديات محلة 7349- رجل بعمر 64 سنة من مدينة الصدر جميلة محلة 524 شخص بمستشفى الكندي10- امرأة بعمر 59 سنة من شارع فلسطين محلة 508 شخصت بمستشفى الشيخ زايد11- رجل بعمر 58 سنة من العبيدي محلة 756 شخص بمستشفى الشيخ زايد• الحالات الاربعة من 12 الى الحالة 15 من عائلة واحدة ملامسين لحالة موجبة تم تشخيصهم مختبريا .12- فتاة بعمر 9 سنوات من الحبيبية13- شاب بعمر 15 سنة من الحبيبية14- امرأة بعمر 42 سنة من الحبيبية15- امرأة بعمر 35 سنة من الحبيبية16- امرأة بعمر 56 سنة من مدينة الصدر محلة 551 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر17- رجل بعمر 40 سنة من البلديات شخص بمستشفى الشهيد الصدر18- امرأة بعمر 20 سنة من مدينة الصدر محلة 557 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر19- امرأة بعمر 30 سنة من الشعب سبع قصور شخصت بمستشفى الامام علي (ع)20- شاب بعمر 16 سنة من مدينة الصدر قطاع 28 شخص بمستشفى الامام علي(ع)21- امرأة بعمر 40 سنة من الشعب محلة 337 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)• الحالات الثلاث الاخيرة من 22 الى الحالة 24 عائلة واحدة ملامسة لحالة موجبة سابقة تم تشخيصهم مختبريا22- فتاة بعمر 15 سنة من مدينة الصدر قطاع 7923- امرأة بعمر 30 سنة من مدينة الصدر قطاع 7924- امرأة بعمر 26 سنة من مدينة الصدر قطاع 79

واضاف الساعدي ان "الحالات نقلت الى مستشفيا ابن الخطيب وابن زهر لتلقي العلاج وفق البروتكول العلاجي المعتمد"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 445 حالة توفي منهم 23 حالة فيما اكتسب الشفاء 262 وباقي قيد العلاج 160 حالة"،

ودعا الساعدي الى "تطبيق اجراءات الوقاية وعدم الاستهانة بها ومحاسبة من يخالفها او يكسر اوقات الحظر الصحي حفاظا على سلامة المواطنين ومنع تفشي الوباء والسيطرة عليه".



انتهى

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