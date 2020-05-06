الصحة العراقية تعلن تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات

2020/05/06 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 محافظات، فيما أكدت على ضرورة تفعيل المواد القانونية التي تحاسب وتعاقب كلَّ من يتصرف بفعل يشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك على خلفية تكرار حالات الخروقات لتوجيهاتها.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي، أنها فحصت "4242 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 117726".

وأضاف البيان، أن "مختبرات الصحة سجلت اليوم 49 إصابة في العراق، وزعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد 24، ومدينة الطب 7"، مبيناً أن "محافظة كربلاء سجلت 3 إصابات، والبصرة 11، والمثنى إصابة واحدة، وأربيل 3، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم".

وبحسب الموقف الوبائي، سجلت الصحة "31 حالة شفاء من فيروس كورونا، وزعت على مناطق، بغداد الرصافة 8، الكرخ 4، محافظة النجف 1، البصرة 15، بابل 3".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2480، ومجموع الوفيات 102، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 1602، وعدد الراقدين الكلي في المستشفيات بلغ 776".

وفي وقت سابق ، دعت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، إلى إيقاف التجمعات أياً كانت، فيما لوحت بعقوبات قانونية تصل للسجن 3 سنوات في بيان تحذيري غير مسبوق وقع على لسان وزيرها جعفر علاوي.

وقال علاوي في بيان رسمي أنه "في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فإننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وعلى رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم".

وأوضح: "حيث ان المادة (368) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة)".

وأكمل: "حيث ان إقامة التجمعات في هذه الظروف، تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فإننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق".

وأردف: "ولغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فإننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع، بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية، لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

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