2020/05/06 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة “فيسبوك” أنها في صدد اختبار تطبيق جديد يسمى “ديسكوفر”، في محاولة منها للترويج لبرنامج (Free Basics) لجلب الأشخاص إلى الإنترنت لأول مرة.ويسمح التطبيق للمستخدمين بتصفح أي موقع إلكتروني باستخدام رصيد يومي من البيانات المجانية المحدودة المقدمة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول.وتتجه فيسبوك إلى تقييم كيف يمكن لتطبيق (Discover) – […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يبتكر تطبيقا جديدا لتصفح الإنترنت مجانا على الهواتف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يبتكر تطبيقا جديدا لتصفح الإنترنت مجانا على الهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).