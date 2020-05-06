وزارة الصحة تعلن تسجيل 49 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/05/06 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى وقوع 49 إصابة جديدة بالفيروس و31 حالة شفاء منه.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، “تم فحص (٤٢٤٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في

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