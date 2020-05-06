بالصور والفيديو:مواجهات دامية قرب ساحة التحرير،،حرق خيم وسرقة محتويات!

2020/05/06 | 19:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، مقاطع وصور تظهر تقدم قوات الامن العراقية صوب مخيم المتظاهرين في الشارع الرابط بين ساحتي الخلاني والتحرير قرب نفق السعدون.وذكر شهود عيان ان “التقدم رافقه اطلاق نار كثيف من اسلحة الصيد “الشوزن” في حين تم حرق احدى خيم الاعتصام قرب نفق السعدون بعد […]

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