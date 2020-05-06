2020/05/06 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكر طارق نحلة شريك المسؤول عن قطاع النقل والمدن الذكية في الشرق الأوسط لدى Deloitte أن دراسة حديثة لجهات الطيران تشير إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% لطائرات البدن النحيف، و67% لطائرات البدن العريض في حال تطبيق إجراءات التباعد على الطائرة.وقال نحلة في مقابلة إن الأسعار مرشحة للزيادة على بعض الوجهات تبعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر صادم.. تذاكر السفر ستقفز 67% مع عودة الطيران!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبر صادم.. تذاكر السفر ستقفز 67% مع عودة الطيران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).