2020/05/06 | 19:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
ذكر طارق نحلة شريك المسؤول عن قطاع النقل والمدن الذكية في الشرق الأوسط لدى Deloitte أن دراسة حديثة لجهات الطيران تشير إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% لطائرات البدن النحيف، و67% لطائرات البدن العريض في حال تطبيق إجراءات التباعد على الطائرة.
وقال نحلة في مقابلة إن الأسعار مرشحة للزيادة على بعض الوجهات تبعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر صادم.. تذاكر السفر ستقفز 67% مع عودة الطيران!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكر طارق نحلة شريك المسؤول عن قطاع النقل والمدن الذكية في الشرق الأوسط لدى Deloitte أن دراسة حديثة لجهات الطيران تشير إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% لطائرات البدن النحيف، و67% لطائرات البدن العريض في حال تطبيق إجراءات التباعد على الطائرة.
وقال نحلة في مقابلة إن الأسعار مرشحة للزيادة على بعض الوجهات تبعا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبر صادم.. تذاكر السفر ستقفز 67% مع عودة الطيران!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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