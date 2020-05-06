الرقابة التجارية بكوردستان تفرض 575 غرامة بحق مخالفين في نيسان

2020/05/06 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العليا للرقابة التجارية في محافظات اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن احصاءاتها لجميع الاعمال والانشطة التي قامت بها اللجان في محافظات الاقليم خلال شهر نيسان الماضي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انها قامت في محافظة اربيل بـ(2462) زيارة ميدانية وغرمت (45) شخصا ومحلا وضبطت 35 طنا من السلع منتهية الصلاحية ، مبينة ان مجموع مبالغ الغرامات بلغ 33.250.00 دينار.

اما بالنسبة لمحافظة السليمانية فقد اجرت 4646 زيارة ميدانية وغرمت 323 شخصا ومحلا وضبطت 293 طنا من المواد المنتهية الصلاحية، لافتة ان مجموع مبالغ الغرامات في السليمانية بلغت 11.582.000 دينار.

وفيما يخص محافظة دهوك فقد كان عدد الزيارات الميدانية (4110) زيارات وتم تغريم (207) شخصا ومحلا وضبط 22927 طنا من المواد منتهية الصلاحية، وكان مجموع مبالغ الغرامات 19.7865.000 دينار.

واجمل البيان عدد الزيارات الميدانية في جميع المحافظات 11218 زيارة قامت بها اللجان وتم خلالها تغريم 575 شخصا ومحلا مختلفا وضبطت 35.927 طنا من المواد منتهية الصلاحية، فيما بلغ مجموع مبالغ الغرامات الكلي 64.617.000 دينار.

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