2020/05/06 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هروب امرأة كردية مصابة بكورونا اثناء محاولة الفرق الصحية نقلها لمركز العزل في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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