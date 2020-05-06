مبعوث الصين لدى الامم المتحدة ينتقد التسييس الامريكي “السخيف” لجائحة كورونا

2020/05/06 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … استبعد السفير الصيني لدى الامم المتحدة في جنيف تشن شو ، الاربعاء، دعوة خبراء دويين للتحقيق في مصدر فايروس كورونا المستجد حتى تحقيق النصر النهائي على الفايروس وسط ما وصفه بتسييس الولايات لقضية الوباء .ونقلت قناة (برس تي في) في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن السفير الصيني قوله في مؤتمر صحفي […]

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