5 أطعمة على الإفطار تصيبك بأمراض القلب

2020/05/06 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء في الصحة من تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على صحة الشرايين ومرضى القلب، خصوصا خلال أيام الصيام.ذكر تقرير نشره موقع “ويبمد” أن الصيام لا يؤثر على صحة القلب والشرايين، ولكن الخطورة تكمن في الأطعمة التي تزين الموائد الرمضانية عند الإفطار، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح.وحذر التقرير […]

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