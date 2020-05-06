حارس دولي سابق يسلط الضوء على حالة سلبية في الشارع الرياضي

2020/05/06 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سلط الحارس الدولي السابق، إبراهيم سالم، الضوء على حالة سلبية انتشرت في الآونة الأخيرة بين الرياضيين العراقيين.وقال سالم لـ /المعلومة/ إن “الرياضي وخاصة حينما يكون نجماً او معروفاً، عليه ان يكون مسؤولاً عن تصريحاته وان يحسن التعامل مع المواقف كونه لا يمثل نفسه فقط”.وأضاف “استغرب ما يتناوله اللاعبون عبر البرامج التلفزيونية […]

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