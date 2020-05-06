العراق يعلن تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/06 | 20:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء انه نظرا لتكرار حالات الخروقات السافرة لتوجيهات وزارة الصحة والبيئة مما يشكل خطرا وبائيا كبيرا، أكدت الوزارة اليوم ببيان رسمي على وجوب تفعيل المواد القانونية التي تحاسب وتعاقب كلَّ […]

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