خلافات حادة بين القوى السنية على استبعاد

2020/05/06 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستغرب رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، مساء اليوم الاربعاء، الإصرار على استبعاد وزير التخطيط نوري الدليمي من التشكيلة الوزارية رغم دعمه من قبل 117 نائباً.وغرد الكربولي، على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا " الإصرار على استبعاد وزير التخطيط نوري الدليمي من التشكيلة الوزارية رغم دعمه من قبل 117 نائباً ، فقط لأنه لا ينتمي لحزب الهواة".

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