2020/05/06 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 369 حالة مقابل 236 أمس الثلاثاء.وذكرت الوكالة أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت أيضا 1444 حالة مقابل 1075 أمس.وبينت أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط بلغ 29 ألفاً و684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214 ألفاً و457.وأضافت أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91 ألفاً و528 من 98 ألفاً و467 أمس الثلاثاء.كما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة اليوم الأربعاء 1333 مقابل 1427 أمس.ومن بين من كانوا مصابين في الأساس، بلغ عدد المتعافين اليوم 93 ألفاً و245 شخصا مقابل 85 ألفاً و231 أمس.وجاء العديد من المرضى الذين تعافوا حديثا من منطقة لومبارديا التي قالت إن الرقم المعدل يعكس بيانات من عدة أيام وليس الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.وأفادت الوكالة بأن عدد من جرى فحصهم للكشف عن الفيروس بلغ مليوناً و550 ألف شخص، من بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة مخيفة للإصابات والوفيات بكورونا في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة مخيفة للإصابات والوفيات بكورونا في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).