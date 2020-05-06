ارتفاع حاد في الوفيات اليومية والإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا

2020/05/06 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة اليوم الأربعاء مقابل 236 أمس الثلاثاء.وأضافت أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت أيضا 1444 حالة مقابل 1075 أمس.وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير، بلغ 29684، وهو ثالث […]

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