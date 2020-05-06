ما اسباب عودة

2020/05/06 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء عودة جماعة "داعش" الوهابية وعموم الارهابيين الى العراق في الوقت الراهن وبالبدء بتنفيذ جرائمها ضد العراقيين والقو...

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