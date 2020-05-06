استئناف التبادل التجاري في معبر حدودي مع إيران

2020/05/06 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، يوم الاربعاء، استئناف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي مع إيران يومين في الأسبوع.

وبين الوائلي في بيان ورد لشفق نيوز، أن القرار جاء بعد عرضه على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها السابع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

واضاف ان القرار نص على السماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي وبواقع دخول (250) ارسالية ولمدة يومين في الاسبوع، مشيرا الى ان ذلك يأتي لتأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية والمحافظة على إستقرار الاسعار.

وشدد الوائلي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية في أثناء عملية التبادل التجاري من عمليات التطهير والتعفير للسلع والبضائع الداخلة مع التأكيد على عدم دخول المسافرين واستمرار المنع بذلك.

وقررت الحكومة العراقية، في نهاية شهر نيسان الماضي، اعادة فتح المنافذ الحدودية امام الحركة التجارية، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها خشية من تفشي وباء كورونا.

وكانت قد اغلقت الحدود البرية للبلاد مع إيران والكويت في منتصف شهر آذار الماضي في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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