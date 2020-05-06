مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال 4 من خلايا مجرمي داعش بحملة اسود الصحراء الامنية شمالي الرمادي

2020/05/06 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 4 من ابرز عناصر خلايا مجرمي داعش بحملة امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة شمالي مدينة الرمادي ، ضمن حملة اسود الصحراء […]

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