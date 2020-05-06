توافد أعضاء البرلمان استعدادا لعقد جلسة الثقة لحكومة الكاظمي

2020/05/06 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… افاد مصدر برلماني، ببدء توافد اعضاء البرلمان استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي . وقال المصدر لمراسل ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “اعضاء البرلمان توافدوا الى مقر البرلمان استعداداًللجلسة المقررة للتصويت على الكابينة الحكومية التي ارسلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي“.وكان الكاظمي قد أرسل إلى البرلمان قائمة مرشحين لشغل 20 حقيبة وزارية باستثناء […]

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