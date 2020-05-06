الجربا: الكتل السنية حصلت على 6 وزارات في حكومة الكاظمي من بينها وزارة الشباب والرياضة

2020/05/06 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة المشروع العربي، النائب احمد الجربا، اليوم الأربعاء، إن حكومة الكاظمي ستمرر وبعض الوزراء سيتم تغييرهم خلال اللحظات القادمة.وذكر الجربا في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “وزارة الشباب من حصة الكتل السنية ولديهم ست وزارات حصلوا عليها”.وأضاف، “خلافات الكربولي والحلبوسي مستمرة منذ فترة وليست على […]

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